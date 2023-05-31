بعد نجاح الاندماج.. صافي أرباح بنك ABC مصر ينمو 158% خلال الربع الأول من 2023

شهدت نتائج أعمال بنك ABC- مصر نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2023 حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 324.3 مليون جنيه عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2023 بنسبة نمو 158% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لمجموع البنكين (بنك بلوم وبنك ABC) كل على حدة.

وبلغ اجمالي الأصول 68.6 مليار جنيه وبلغ إجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22 مليار جنيه كما بلغ اجمالي ودائع العملاء 59.8 مليار جنيه.

كما بلغ صافي ايرادات النشاط 917.3 مليون جنيه عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2023.

وجار اتخاد الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه ليصبح 5 مليار جنيه بدلاً من 3.7 مليار جم .

وفي هذا الصدد صرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC - مصر، قائلا " تعد نتائج اعمال الربع الأول من 2023 والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع مؤشرات الأداء، انعكاساً حقيقياً لنجاح استراتيجية بنك ABC مصر والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف أولها تحقيق أداء مالي قوي من خلال العمل على تنوع محفظة البنك وثانياً تعزيز جهوده في التوسع في السوق المصري والذي يوفر بدوره مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية هذا بالاضافة إلى التركيز على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم".

وأضاف ثروت: "نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية الى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة وذلك استناداً إلى الرؤيه الطموحة لمجموعه بنك ABC ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين وعلى صلابة أداءها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم".

تجدر الإشارة إلى أن نجاح الاندماج القانوني في أوائل العام يعد دليلاً راسخاً على ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري حيث ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر بواقع ثلاثة أضعاف ورفع إجمالي الأصول إلى 67 مليار جنيه ، كما أنه أدى إلى جمع أفضل الخدمات مدعوماً بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي. كما سيتم تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية (AFS) التابعة للمجموعة.