البوابة نيوز ترصد تفاصيل جلسة مجلس السكة مع اللاعبين والجهاز قبل موقعة الإنتاج

حرص مجلس إداة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين ومستشاري وزير النقل للشئون الرياضية اللواء حسام السيسي المشرف العام والدكتور سيد عيسي المدير الرياضي، على حضور مران الفريق، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي الهامة في دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

وعقب انتهاء المران عقد الدكتور محمد حسين رئيس النادي ومستشاري وزير النقل للشئون الرياضية اللواء حسام السيسي المشرف العام والدكتور سيد عيسي المدير الرياضي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي الهامة.

وتحدث الدكتور محمد حسين مع لاعبي الفريق من أجل بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة، والقتال حتى أخر نفس، من أجل تحقيق الحلم والتأهل لدوري الممتاز.

وطلب رئيس النادي من اللاعبين، على ضرورة تحقيق الفوز دون النظر إلي مباريات الفرق المنافسة.

بينما طالب اللواء حسام السيسي، من اللاعبين عدم التفكير في المباريات الماضية والتركيز في الفترة الحالية على تحقيق الفوز وعودة الانتصارات مرة أخري بعد التعادل في المباريات الماضية.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي، أن الجميع سعيد باللاعبين بعد الأداء الجيد الذي ظهروا به في مباراة القناة الماضية، بالرغم من عدم تحقيق الفوز.

وأضاف عيسي، للاعبين أن الروح الذين ظهروا بها في مباراة القناة الماضية، تؤكد على أن الجميع يعلم المسئولية التي يقع فيها، مطالبا ببذل مجهود أكبر في الفترة المقبلة، لتحقيق الفوز.

ويتبقي للفريق 3 مباريات في بطولة الدوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة أمام الإنتاج الحربي وبورتو السويس وزد.

ويتواجد السكة الحديد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق 5 نقاط خلف المتصدر زد صاحب المركز الأول برصيد 56 نقطة.