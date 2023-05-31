"الإمارات دبي الوطني - مصر" يواصل تطوير ورفع كفاءة المدارس ضمن مبادرة"حياة كريمة

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، جهوده لتطوير عدد من المدارس على مستوى الجمهورية بالشراكة مع مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، في إطار المسئولية المجتمعية، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يهدف التعاون الى إعادة هيكلة مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية النواورة بمحافظة أسيوط، والتي تضم ما يزيد عن ٨٠٠ طالب. وتم إنجاز أعمال الإصلاح مع بداية إجازة نصف العام الدراسي ٢٠٢۳ ، حيث استغرقت حوالي ٤ أشهر للانتهاء من أعمال التجديد، وتم افتتاح المدرسة بحضور محافظ أسيوط اللواء عصام سعد وممثلي بنك الإمارات دبي الوطني - مصر والمدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية مع عدد من ممثلي المؤسسة.

وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "تطوير مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر ورفع كفاءتها يأتي في إطار المشاركة الفعالة للبنك في الجهود التنموية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين جودة حياة ٦٠ مليون مواطن مصري على مستوى الجمهورية."

وأضاف الشافعي: "نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه المسئولية المجتمعية في إحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة."

من جانبه أكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني: "أن تعاون المؤسسة مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر في رفع كفاءة المدارس يأتي في إطار استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل عام من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة للطلاب وخلق بيئة دراسية مناسبة لهم من خلال الاهتمام بالمنشآت التعليمية التي يدرسون بها.

وأوضح عبد الفتاح، أن تعاون مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر في رفع كفاءة مدرسة جمال عبد الناصر بأسيوط يأتي استمرارا للتعاون الوثيق بين المؤسسة والبنك في جانب الارتقاء بالريف المصري من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية ومنها توفير مراكب صيد مجهزة بماتور وعدة صيد كاملة لصغار الصيادين بقرية بساط كريم الدين مركز شربين محافظة الدقهلية وعددهم ۳٠ صياد.

كما تشمل أعمال التطوير، التي تبلغ تكلفتها ٥٠٠ ألف جنيه، ترميم محارة ونقاشة الفصول الدراسية والمكاتب وأعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات في المدرسة، بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول، وكذلك تطوير ملعب وسور المدرسة.