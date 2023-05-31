محافظ دمياط تفتتح عقارات الإسكان الاستثماري في رأس البر

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، عمارات الإسكان الاستثمارى بمدينة رأس البر، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى هذا الشهر ،حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومدير مديرية الإسكان

و أشارت " محافظ دمياط " أن المشروع تضمن انشاء ٤ عمارات بقطعة ٣٥ بشارع ١٠٥ وقطعة ٣٦ بشارع ١٠٧ ،وذلك بعدد ٢ عمارة بكل شارع بإجمالى ٤٨ شقة سكنية و ٣٢ جراج للسيارات ،لافتة إلى أن المشروع يأتى ضمن مشروعات صندوق الإسكان التابع لمحافظة دمياط بتنفيذ مديرية الإسكان والمرافق.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات ضمن صندوق الإسكان، مؤكدة أيضًا أنه تم وضع خطة محددة لتنفيذ المشروع وفقًا لمعايير محددة ، تضمنت مراحل الانشاء والتشطيبات النهائية وأيضًا توصيل المرافق ، وفى هذا السياق،، بحثت " محافظ دمياط " الإجراءات الجارى اتخاذها لطرح الوحدات بالعمارات للاعلان عنها خلال الفترة القادمة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،عن استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة ٢١ والتى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى ،حيث تم إزالة عدد ٧ حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة ٥٤٠ متر مربع بمركز ومدينة فارسكور تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل .

ومن جانبها ،فقد أكدت محافظ دمياط استمرار الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك الموجة ، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٥٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٦٣١ متر مربع وذلك منذ الإعلان عن إنطلاق تلك المرحلة .

وذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .