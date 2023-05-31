مبادرة لتعريف الطلاب بقضايا التنمر والعنف ضد الأطفال بشمال سيناء

تابع كلًا من اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم،

فعاليات الرابع لمبادرة تمكين الطفل المصري.

وقد جري تنظيم ورش عمل ومحاضرات تعريف المتدربين من المعلمين وبعض من مديرين المدارس بالمبادرة وتهدف المبادرة لتعريف الطلاب بقضايا التنمر والعنف ضد الأطفال وطرق التصدى لها وتدريب الطلاب على أساليب الحكي والمسرح التفاعلى وبث روح التعاون بين الطلاب من خلال الأنشطة داخل المعسكرات وخلق بيئة جيدة فى العمل الجماعي بين المعلمين والطلاب وموجهي عموم وموجهي التربية المسرحية والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي والتربية الرياضية.

وقد شمل فعاليات اليوم الرابع للمبادرة إقامة بعض المعارض للتربية الفنية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والصحافة كما جري تنفيذ معسكر للكشافة وجري عرض احتفالية بدأت بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم فقرات غنائية فردية وفقرات غنائية استعراضية وقد ألقى وكيل الوزارة بكلمة اشاد فيها بتكرار هذا المبادرات التى ترفع من شأن الطلاب وتوسع مداركرهم وتعمل على اكتسابهم للخبرات والمعرفة ثم تم المرور ومتابعة ورش عمل للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

جاء ذلك بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ومنى علي ابو بكر مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والدكتور ناصر مسلم مدير عام ومدير برنامج ذوي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة مني مصطفى مدير عام التويثق ومدير الإدارة لمبادرة تمكين الطفل المصري والدكتورة هاجر صالح العضو النفسي للوحدة العامة لحماية الطفل وناريمان محمود مسؤل الوحدة العامه لحمايه الطفل بالمحافظة وايمان الخليلي موجه عام التربية الإجتماعية ومروه عبد العزيز مدير إدارة الموهبين.