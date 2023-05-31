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الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

قبل عيد الأضحى.. تعرف على الأسعار الجديدة للحوم البلدي والمستوردة| شاهد

تعرف علي الأسعار
تعرف علي الأسعار الجديدة للحوم البلدي والمستوردة
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قبل أيام من دخول عيد الأضحى المبارك، شهدت الأسواق المصرية انخفاضاً في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة، وذلك بسبب ارتفاع المعروض وانخفاض الطلب على الشراء، بعد أن وصل كيلو اللحم البلدي لـ 320 جنيها.

وتراجعت أسعار اللحوم البرازيلي لتسجل 210 جنيهات للكيلو مقابل 320 جنيها لكيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة.

وكشف نائب رئيس شعبة المستوردين للبوابة نيوز، انخفاض سعر اللحوم السوداني والبرازيلي في الأسواق مع انخفاض الطلب على شراء البروتين الأحمر مما دفع الأسعار نحو الهبوط مع ارتفاع المعروض وقلة الطلب، الأمر الذي أدى إلى حالة ركود في سوق اللحوم المجمدة والطازجة.

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