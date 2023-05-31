"تكتل الحوار" يعلن موافقته مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

أعلن البرلماني السابق باسل عادل، رئيس تكتل الحوار الوطني، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، قائلا "موافقون على القانون ولكن لدينا بعض التعديلات".

وأضاف عادل، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني، "مش عاوزين المجلس الوطني الجديد يتحول للجنة وزارية جديدة ولدينا اقتراح بمساواة عدد الخبراء بعدد تمثيل الوزراء داخل المجلس".

وشدد عادل، على ضرورة وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، موضحا أنه يجب تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية في قياس جودة التعليم كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.