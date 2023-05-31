موسيماني يكشف حقيقة تلقيه عرضًا لتدريب الزمالك

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي، حقيقة تلقيه عرضًا لتدريب الزمالك، خلفًا للمدرب الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال موسيماني، في تصريحات تلفزيونية: «تلقيت عرضاً من الزمالك لكني رفضته لان التوقيت غير مناسب».

وتابع: «لدي بند في عقدي مع الأهلي للتجديد لموسم واحد لكنهم لم يتواصلوا معي.. وأرغب في البقاء في قارة آسيا».

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء الإثنين القادم في تمام الساعة السابعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة 30 من الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 8 آخرين، وتلقي 7 هزائم.