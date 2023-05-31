موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيث يجري العمل بكنترول الشهادة الإعدادية لإنهاء أعمال التصحيح، التي يعقبها مراجعة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، لتظهر النتيجة اعتبارًا من 9 يونيو المقبل بحد أقصى، وتتوفر بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الإلكتروني على موقع المديرية من هنا.

وأشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم، إلى أنّ مؤشرات أعمال الكنترول والتصحيح مبشرة، وأنه من المقرر أن يشهد الثلث الأول من شهر يونيو المقبل، إعلان النتيجة اعتبارًا من 9 يونيو، موضحة أن العمل في الكنترول والتصحيح يسير بشكل سليم، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح 4 يونيو المقبل، على أنّ تبدأ أعمال الرصد والانتهاء منها لتظهر 9 يونيو.

وشددت على ضرورة انضباط سير لجان التصحيح والتزام المشاركين بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح، من خلال توافر الأجواء لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، حيث صدرت توجيهات للجميع بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.

وأشارت إلى أنّ مؤشرات عدد من المواد التي يجري تصحيحها، أظهرت ارتفاع نسب النجاح، حيث بلغت النسبة الأولية في مادة التربية الدينية والكمبيوتر 85% حتى الآن، ومادة العلوم 97.4%، ومادة الجبر 99.2%، وجار الانتهاء من أعمال التصحيح لكل المواد.