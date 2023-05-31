ads
الأربعاء 31 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

إدارة الحرب الكيميائية
إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وقع اللواء أح عبد الحميد سيد أحمد، مدير الحرب الكيميائية، بروتوكول تعاون مع  الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة أسيوط ، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانات وبما يحقق التعاون المثمر فى شتى المجالات.

لا يتوفر وصف.

ويهدف البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمى والبحثى لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية ، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم فى الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك .
 

إدارة الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون جامعة أسيوط القوات المسلحة الجامعات المدنية