قصور الثقافة تواصل فعاليات القافلة الثقافية بقرى البحيرة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لليوم الثاني، تقديم فقراتها الفنية والثقافية من خلال القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية روضة المغازي بالمحمودية بمحافظة البحيرة.

بدأت الفعاليات بفقرة الورش الفنية المتنوعة، التي شارك في تنفيذها أبناء القرية، تحت إشراف متخصصين كل في مجاله منها ورشة تعليم فن الرسم والتلوين علي الورق، وتلوين كتيبات إرشادية مبسطة عن كيفية الوقاية من الأمراض تنفيذ المدربة نهي صبحي، إلى جانب ورشة الكروشيه والتريكو تنفيذ إيمان طبانة، وورشة عمل إكسسوارات وحلي باستخدام الخرز تنفيذ ضحى كفوري، وورشة تدوير الخامات وعمل أشكال من الفوم جليتر مثل الماسكات والتيجان وغيرها نفذها كل، نهي صبحي، هبه القاضي، كما قام وائل الجيار بتنفيذ ورشة كيف تصنع عروستك بنفسك بأبسط الخامات، وتم توزيع نتاج هذه الورش كهدايا علي الأطفال المشاركين فيها، واستكمل وائل الشبكي اكتشافه لمواهب أبناء القرية في مجالات الشعر والإلقاء والغناء والإنشاد الديني، ورسم الفنان عمرو جلال البسمة على وجوه الأطفال من خلال مسرح العرائس تعرفوا من خلاله على بعض السلوكيات الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها بطريقة ساخرة.

وتوافد أعداد هائلة من أهالي القرية والقري المجاورة، لمشاهدة الحفل الفني المتميز لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بقيادة الفنان عزت بسيوني، حيث قدم نجوم الفرقة من خلاله باقة متنوعة من العزف الإيقاعي الصولو والجماعي، كما تضمن الحفل تقديم عدد من الأغاني الطربية لكبار المطربين منها بهية، سواح، سلم علي، البت بيضا، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وإعجاب أهالي القرية.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، محمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة، وعدد كبير من أهالي ورموز القرية.

الفعاليات ينظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، من خلال فرع ثقافة البحيرة، وتقام لمدة ثلاث أيام متتالية بمدرسة روضة المغازي للتعليم الأساسي، وتختتم اليوم الأربعاء، وتقام بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية ومديرية التربية والتعليم بالمحمودية.

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