21 يونيو المقبل.. حفل السوبرانو العالمية أميرة سليم بالمتحف القومي للحضارة المصرية

تستعد السوبرانو العالمية أميرة سليم، لإحياء حفل ضخم في "المتحف القومي للحضارة المصرية" بالفسطاط، وذلك يوم 21 يونيو.

ومن المقرر أن تقدم أميرة خلال الحفل برنامج غنائي متنوع يتضمن نخبة من أجمل أعمالها التي قدمتها، وأخرى تم التحضير للحفل خصيصًا لترضى جميع أذواق الجمهور العاشق لهذا الفن، فيما تُطرح تذاكر الحفل من يوم 1 يونيو عبر موقع الشركة المنظمة للحفل.

ويأتي هذا الحفل استكمالًا لفعاليات "Eternal Egypt مصر الخالدة" التي تقدم سلسلة من الحفلات الفنية الثقافية المصرية الراقية من مختلف الألوان الموسيقية، وتزامنًا مع ذكرى احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، واليوم العالمي للموسيقى، وذلك بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور.

من جانبها، عبرت أميرة سليم عن سعادتها بالغناء في المتحف القومي للحضارة المصرية، وقالت في بيان لها:" سعيدة و فخورة بعودتي مرة أخري الي المتحف القومي للحضارة المصرية بعد عامين من غنائي في موكب المومياوات الملكية. فمنذ هذا اليوم التاريخي و أعتبر هذا المكان بيتي وله مكانه خاصة في قلبي".