براءة البلوجر لوشا من تهم خطف طفل وابتزاز والدته

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارًا ببراءة البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ« لوشا»، على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات، عقب اتهامه في قضية خطف طفل وابتزاز والدته.

وكشفت التحقيقات في قضية اتهام البلوجر لوشا بخطف طفل بالاشتراك مع آخرين، بعدما أسند إليهم ابتزاز والدة الطفل وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وتبين تهرب البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ«لوشا»، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا، ويبلغ من العمر 36 عامًا دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.