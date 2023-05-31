الحماية المدنية تسيطر على حريق شارع الأحذية بكوم أمبو

نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان، في السيطرة على حريق شب في شارع الأحذية بمدينة كوم أمبو، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت وحدة الحماية المدنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق بشارع الأحذية الكائن بدائرة المدينة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

انتقلت الأجهزة الأمنية محل البلاغ لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

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