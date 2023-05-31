رئيس جامعة طنطا يشارك بالمؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية في الشارقة

شارك الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا اليوم بالمؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية بجامعة الشارقة المنعقد على مدار يومين، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.

وجاء ذلك بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، والدكتور أحمد بن عبد الله حميد الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور فيكتور انتونوفش ساندوفنشى رئيس جامعة موسكو الحكومية لومونوسوف، الاتحاد الروسي.

كما حضر المؤتمر عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من أكبر الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن جامعات عربية تنتمي إلى 21 دولة عربية.