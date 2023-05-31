"قوى عاملة الأقصر" تنفذ دورة تسويق إلكتروني.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور هشام محمد، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالأقصر، اليوم الأربعاء، فرصة تدريبية مجانية لشباب وشابات المحافظة للحصول على دورة التسويق الإلكتروني حول الوظائف الرقمية بمركز التدريب المهني، وتدريب حول الأعمال الزراعية، وذلك بمقر شركة الأقصر للاستثمار الزراعي بالحبيل.

وأوضح هشام، شروط الحصول على التدريب، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، ولديه خلفية عن الحاسب الآلي، وأن يتراوح سن المتقدم من 18 عاما وحتى 35 عاما، ويشترط أيضا اجتياز المقابلة الشخصية.

وتابع، بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، صورتين من الموقف من التجنيد للذكور، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادة خلوه من الأمراض من مستشفى حكومي، وسيرة ذاتية، كعب العمل ( شهادة قيد)، صورتين شخصيتين.

ويتم التقديم، أما من خلال Qr المرفق أو مكاتب التشغيل التابعة للمديرية أو ديوان عام مديرية القوى العاملة بشرق السكة الحديد، من خلال الباركود كود، أو من خلال الرابط التالي:-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0uDZ0ZRACit5Lxvkq62SsrfJ5sDzlj1KMJdfHbgTfO6nV7Q/viewform

القوى العاملة (1)