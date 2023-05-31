نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار تقترح تعديلات على مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم

قالت الدكتورة سهام نجم نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار، إنها توافق على مقترح إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ولكن هناك بعض التعديلات يجب النظر إليها بعين الاعتبار.

وأضافت نجم خلال كلمتها بجلسة التعليم بالحوار الوطنى لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، فمنذ سنة 1961 تم إصدار عشرات القوانين الخاصة بالتعليم، 50% من تلك القوانين تم إصدارها في الخمسة عشر سنة الماضية.

واقترحت سها نجم أن يتم إنشاء الشكل الجديد المعنى لهذه المهمة تحت مظلة المجلس الوطني للتعليم والتعلم والبحث العلمي والتدريب ويترأس رئيس الجمهورية مباشرة هذا المجلس، ويعمل في إطار عقد اجتماعي تربوي جديد.

وتابعت: تكون مهمة الهيئة أو المفوضية الجديدة أن تكون قادرة على التنظيم والتنسيق والتكامل بين جيمع الهيئات وأن تكون قادرة على النهوض بمنظومة التعليم في مصر.

وأوضحت نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار، أعتقد أن مبادرة تمكين أعطت نماذج جيدة جدا منذ 2015.