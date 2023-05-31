بوستر جماعي.. كريم عبدالعزيز يروج لفيلمه الجديد "بيت الروبي"

ينتظر أبطال فيلم بيت الروبي عرضه بدور السينما بعد ثلاثة اسابيع، وبالتحديد يوم 21 يونيو الجاري، ونشر بطل العمل الفنان كريم عبدالعزيز صورة لبوستر جماعي يجمعه بأبطال الفيلم، وذلك على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستجرام وكتب معلقا: "بيت الروبي يوم 21 يونيو".

وكان أبطال فيلم “بيت الروبي” قد بدأوا مؤخرا فى الترويج للفيلم استعداد لخوض منافسة عيد الأضحى بطرح البوستر الرسمي عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك و انستجرام "، حيث من المقرر ان يستمر الفيلم حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.

والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وفيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام 2023.