يزهق روح واحد من كل عشرة بالغين.. وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه والتعريف بمخاطره أبرز أهداف اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

يوافق اليوم الأربعاء 31 مايو من كل عام، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بهدف إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

بدأت منظمة الصحة العالمية في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ في 7 أبريل 1988 كاستجابة منها لقرار جمعية الصحة العالمية رقم 40 -38، والذي اعتمدته الجمعية في دورتها الأربعين في شهر مايو 1987.

يعد تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي علمًا بأنه يؤدي حاليًا إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم، ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضًا من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

يهدف هذا اليوم إلى إقناع المدخنين ومستهلكي التبغ بالإقلاع عنه، وتشجيع الحكومات والمجتمعات والأفراد على إدراك حجم المشكلة والقيام حيالها بالأعمال المناسبة، وسنويًا تقدم منظمة الصحة العالمية جوائز للأفراد أو المنظمات الرئيسية التي كان لها إسهامات قيمة في مكافحة التبغ وإنجاح حملات اليوم العالمي لمكافحة التبغ.

زراعة التبغ

تضر زراعة التبغ بصحتنا وصحة المزارعين وصحة الكوكب، وتسعى دوائر صناعة التبغ إلى عرقلة محاولات استبدال زراعة التبغ، وهو ما يفاقم أزمة الغذاء العالمية، وتشجع حملة منظمة الصحة العالمية الحكومات على إنهاء الإعانات الممنوحة لزراعة التبغ واستخدام الوفورات لدعم المزارعين في الانتقال إلى محاصيل أكثر استدامة تحسن الأمن الغذائي والتغذية.

أهداف الحملة

تعبئة الحكومات لإنهاء المعونات الممنوحة لزراعة التبغ واستخدام الوفورات في برامج استبدال المحاصيل التي تدعم المزارعين في التحول عن زراعة التبغ، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وإذكاء الوعي في مجتمعات زراعة التبغ بفوائد الابتعاد عن التبغ، وزراعة محاصيل مستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر والتدهور البيئي عن طريق الحد من زراعة التبغ، فضلًا عن فضح جهود دوائر صناعة التبغ التي تسعى إلى عرقلة التحول إلى سبل عيش مستدامة، وسيكون المقياس الرئيسي لنجاح الحملة هو عدد الحكومات التي تتعهد بإنهاء المعونات الممنوحة لزراعة التبغ.

الأضرار الصحية للتدخين

تحتوي السجائر على حوالي 600 مكون، يمكن العثور على الكثير منها أيضًا في السجائر والشيشة عندما تحترق هذه المكونات، فإنها تولد أكثر من 7000 مادة كيميائية، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، العديد من هذه المواد الكيميائية سامة و69 منها على الأقل مرتبطة بالسرطان، وقد لا تكون آثار التدخين فورية يمكن أن تستمر المضاعفات والضرر لسنوات.

أحد مكونات التبغ هو دواء يغير المزاج يسمى النيكوتين يصل النيكوتين إلى دماغك في ثوانٍ فقط ويجعلك تشعر بالنشاط لفترة أطول، ولكن عندما يزول هذا التأثير، تشعر بالتعب وترغب إلى المزيد، ولهذا يجد الناس صعوبة في الإقلاع عن التدخين.

الانسحاب الجسدي من النيكوتين يمكن أن يضعف وظيفتك الإدراكية ويجعلك تشعر بالقلق والغضب والاكتئاب، الانسحاب يمكن أن يسبب الصداع ومشاكل النوم.

الجهاز التنفسي

عندما تستنشق الدخان، فأنت تتناول المواد التي يمكن أن تضر رئتيك، بمرور الوقت، يؤدي هذا الضرر إلى مجموعة متنوعة من المشاكل، إلى جانب زيادة العدوى، يكون الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة المزمنة التي لا يمكن علاجها مثل.

انتفاخ الرئة، تدمير الأكياس الهوائية في رئتيك، التهاب الشعب الهوائية المزمن، التهاب دائم يؤثر على بطانة أنابيب التنفس في الرئتين، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، وهو مجموعة من أمراض الرئةز

سرطان الرئة

يمكن أن يتسبب الانسحاب من منتجات التبغ في احتقان مؤقت وعدم الراحة التنفسية حيث تبدأ رئتيك ومسالكك الهوائية بالشفاء، زيادة إنتاج المخاط بعد الإقلاع عن التدخين هو علامة إيجابية على أن الجهاز التنفسي يتعافى.

الأطفال الذين يدخن آباؤهم أكثر عرضة للسعال والصفير ونوبات الربو من الأطفال الذين لا يدخن آباؤهم.كما أنها تميل إلى ارتفاع معدلات الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية.

نظام القلب والأوعية الدموية

يضر التدخين بنظام القلب والأوعية الدموية بأكمله، يتسبب النيكوتين في شد الأوعية الدموية، مما يقيد تدفق الدم، بمرور الوقت، يمكن أن يسبب التضييق المستمر، إلى جانب تلف الأوعية الدموية، مرض الشريان المحيطي.

كما يزيد التدخين من ضغط الدم ويضعف جدران الأوعية الدموية ويزيد من تجلط الدم مما يزيد ذلك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولا يؤثر التدخين على صحة القلب والأوعية الدموية فحسب بل يؤثر أيضًا على صحة من حولك ممن لا يدخنون، إن التعرض للتدخين السلبي يحمل نفس المخاطر التي يتعرض لها غير المدخنين مثل الشخص الذي يدخن. تشمل المخاطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب.

الجهاز الهضمي

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الفم والحنجرة والحنجرة والمريء، المدخنون أيضا لديهم معدلات أعلى من سرطان البنكرياس، يؤثر التدخين أيضًا على الأنسولين، مما يزيد من احتمال إصابتك بمقاومة الأنسولين وهذا يضعك في خطر متزايد لداء السكري من النوع 2 ومضاعفاته والتي تميل إلى التطور بمعدل أسرع من الأشخاص الذين لا يدخنون.