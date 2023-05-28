رسميًا.. دي بروين أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي.. وصلاح يلاحقه

توج كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأحد، بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2022 - 2023.

وتمكن دي بروين من صناعة 16 هدفًا وسجل 7 آخرين يساهم في 23 هدفا في الموسم الحالي ويساعد في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

ونجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول من الحصول على المركز الثاني حيث صنع 11 هدفًا متساويا مع لياندرو تروسارد لاعب أرسنال وجاء رياض محرز في المركز الثالث بصناعة 10 أهداف.

من جهة أخرى، توج النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بجائزة الحذاء الذهبي بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

ونجح هالاند في كسر الرقم القياسي المسجل باسم الدولي المصري محمد صلاح كأكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد، حيث أحزر 36 هدفا.