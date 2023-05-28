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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط لحوم مستوردة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعمرانية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شنت الأجهزة التنفيذية بالجيزة حملة مكبرة بالعمرانية من مديرية الطب البيطري، علي منافذ بيع اللحوم المجمدة.

وأسفرت جهود الحملة في ضبط لحوم مستوردة وكبدة مستوردة نصف طن غير صالحة وجاري تحرير المحاضر  واللجان مستمرة ليلا.

وقاد الحملة الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة والدكتورة سحر محمد مدير إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة والدكتور ايهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة ومجموعة العمل المرافقة.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرب بؤر الفساد ورقابة الاسواق.

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أحمد راشد محافظ الجيزة التفتيش على اللحوم اللحوم المجمدة اللواء أحمد راشد محافظ الجيز