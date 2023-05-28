المصريين الأحرار يشارك احتفالية كنائس زويلة بذكرى دخول المسيح مصر

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالية كنائس زويلة الأثرية بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

وحضر عن الحزب الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، ووفدا مرافق له، وذلك لمشاركة الاحتفال بدعوة كريمة من المنظمين.

وهنأ «ناجى» كهنة ورعاة الكنيسة وشعبها بتلك الذكرى المباركة احتفالًا بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وواحدة من المواقع التي زارها المسيح والعائلة المقدسة لتكون إرثًا روحيًا ومقصدا سياحياً عالمياً.

ونقل تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبة واصل الأمين العام للكنيسة وعلي رأسها البابا تواضروس الثاني والأنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة ورعاة الكنيسة وشعبها.



وفي نهاية الحفل أعرب رعاة الكنيسة عن شكرهم وتقديرهم حرص حزب المصريين الأحرار علي الحضور وقدموا هدية تذكارية لوفد الحزب بهذه المناسبة المباركة.

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