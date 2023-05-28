هالاند يفوز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي رسميًا

توج النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بجائزة الحذاء الذهبي بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

ونجح هالاند في كسر الرقم القياسي المسجل باسم الدولي المصري محمد صلاح كأكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد، حيث أحزر 36 هدفا.

وأصبح هالاند ثالث لاعب في مانشستر سيتي يفوز بالجائزة بعد بعد سيرجيو أجويرو (26 هدفًا في 2014/15) وكارلوس تيفيز (20 هدفًا في 2010/11 وتقاسمها مع ديميتار برباتوف).

وفاز هالاند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه مع الفريق السماوي.