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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يطمئن على سموحة بثنائية أمام سبورتنج قبل موقعة الطلائع

سموحة يفوز على سبورتنج
سموحة يفوز على سبورتنج ودياً إستعداداً لموقعة طلائع الجيش
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فاز فريق الكرة بنادي سموحة ، بقيادة أحمد سامي ، على نظيره سبورتنج ،أحد فرق الدرجة الثانية بمجموعة بحري ،بثنائية نظيفة خلال التجربة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد ،على ملعب النادي السكندري ،في إطار استعدادات لقاء طلائع الجيش المرتقب في الدوري الممتاز.
ومن جانبه ،أطمئن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ، على لاعيبه خلال ودية سبورتنج اليوم .

كما قام «سامي» بالدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين خلال ودية سبورتنج ، ومنحهم الفرصة ، استعداداً لمباريات الدورى الرسمية خلال مشواره بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويواجه سموحة نظيره طلائع الجيش ، يوم ٣ يونيو المقبل ،على ملعب استاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ٣٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري .

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