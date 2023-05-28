خالد عباس: 300 مليار جنيه أصول شركة العاصمة الإدارية بالمرحلة الأولى

الأحد 28/مايو/2023 - 10:11 م

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 5 جامعات خاصة بدأت العمل في العاصمة الإدارية، ويتم استقبال 10 آلاف طالب جامعي بالعاصمة الجديدة، حاليًا.

وقال عباس، خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن الجامعة الألمانية تعمل في العاصمة وتستقبل الطلاب، وتقوم بتوسعات لأن الإقبال عليها كبيرًا، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية لم تحصل على جنيه من وزارة المالية، أو موازنة الدولة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 300 مليار جنيه أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى؛ والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن قيمة الحي الحكومي حاليًا 80 مليار جنيه.

وتابع المهندس خالد عباس، أن هناك 20 مقرًا حكوميًا والبنك المركزي و17 مقرا للبنوك في العاصمة الإدارية والتي ستنتقل للعمل منها، ومن عوائد الشركة استطعنا بيع الحي الحكومي.