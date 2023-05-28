حرس الحدود يحجز مقعداً في دورالـ 16 بعد الإطاحة بغزل المحلة

فاز فريق الكرة بنادي حرس الحدود ،بقيادة أحمد أيوب ،على نظيره غزل المحلة ، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ،على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس ،ضمن منافسات دور الـ ٣٢ بكأس مصر .

تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ ١٦ بكأس مصر رسمياً بعد الاطاحة بغزل المحلة .

بدأ حرس الحدود في تسيجل الأهداف عن طريق محمود رمضان ،وتعادل غزل المحلة عن طريق جبريل اوريك،تم تقدم وجيه عبد الحكيم لحرس الحدود، ثم تعادل جبريل أوريك مرى أخرى للمحلة، وفي منتصف الشوط الثاني عاد وجيه عبد الحكيم ليتقدم لحرس الحدود.

ومن المقرر ، أن يتلقى حرس الحدود نظيره المصري البورسعيدي في دور الـ ١٦ لبطولة كأس مصر.