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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد يوم من البحث استخراج جثة واستمرار البحث عن شقيقين غرقا بمصيف جمصة

جانب من أعمال البحث
جانب من أعمال البحث
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تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان شاب من ضحايا غرق شقيقين ونجل عمهما بجمصة بمحافظة الدقهلية، وجري البحث المستمر عن الجثث لمدة 24 ساعة، بعد غرقهم أثناء نزولهم للاستحمام بشاطئ المصيف المطل على البحر المتوسط، مع استمرار البحث عن الآخرين.
تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوجود 3 غرقى بشاطئ المصيف.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم كل من؛ أحمد محمد مصطفي إبراهيم، 21 عامًا، وشقيقين هما: عادل ومحمد رجب، 15 عامًا، وشقيقه محمد، 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.
وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثة أحمد محمد مصطفي ابراهيم، ابن قرية زيدان التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، إلى مستشفى جمصة المركزي، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، واستخراج باقي الجثث الأخرى.

الدقهلية انتشال جثمان شاب امن الدقهلية قسم شرطة جمصة مركز الحامول