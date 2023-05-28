فوائد المشى على رؤوس الأصابع

لا يعرف الكثير من الناس أن المشى على رؤوس الأصابع حركة بسيطة ولكنها بفوائد عظيمة فالبعض يعتقد انها حركة مضرة على صحة العظام والجسم ومن فوائد تلك الحركة البسيطة للوقوف على رؤوس الأصابع 3 دقائق صباحاً، و4 دقائق مساء أنها:

-تزيد من المسافات الفاصلة بين فقرات العمود الفقري ما يحفز من البناء الطولي عند اليافعين، والأطفال.

-المشي على رؤوس الأصابع 7 دقائق يومياً يحفز

حرق الدهون الصعبة في عضلات الأفخاذ الجانبية والخلفية ويغير من شكل عضلة الساق بشكل ملحوظ.

-الوقوف على رؤوس الأصابع 3 دقائق صباحاً، و3 دقائق مساء يقلل من احتمال الإصابة بمرض الديسك، وذلك لأنها تصحح المسافات الفاصلة بين الفقرات، ولا تنصح لمرضى الديسك لأنه لا يستطيع القيام بها.

-المشي على رؤوس الأصابع 7 دقائق يومياً يشد عضلات الظهر ويقويها ويسحب عضلات البطن للداخل، كما ويقلل من بروز البطن وحجم المعدة وتكبير حجم القفص الصدري مما يرفع الاستقلاب

5- المشي على رؤوس الأصابع 7 دقائق يومياً يقلل من قطر عضلة الساق السفلية، "بطة الساق" تزيد المرونة وتقوي أصابع القدم، والكاحل، والركبتين، والفخذين.

-تنشط المنطقة الوسطى من الجسم، وتحسن، التوازن والتركيز، ويقال أنها تعالج الأقدام المسطحة “فلات فوت”.

-تمارين الوقوف والمشي على أطراف الأصابع مفيدة للذين يمشون وظهرهم منحني.

-فوائد المشي على رؤوس الأصابع لمدة سبع دقائق تعادل فوائد المشي لمدة أربعين دقيقة.