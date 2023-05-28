فوائد النوم على صحة المخ

النوم من اهم الاشياء الاساسية في حياة كل شخص والتي يجب أن يحظى الجسم بعدد ساعات كافية من النوم يوميا لمدة لا تقل عن ٨ ساعات ويفضل ان تكون في ساعات الليل، حيث يساعد النوم الجسم على استعادة نشاطه وان يظل في صحة جيدة وللنوم فوائد كبيرة على صحة الجسم بخاصة المخ حيث يساعد فى إفراز سائل منظف يغسل المخ من السموم يحمى من الإصابة بالخرف.

ويقول الاطباء ان النوم يقوم بغسل أدمغتنا أثناء ساعات النوم فعندما ننام تغسل موجات السائل النخاعي فوق الدماغ لإزالة (الأفكار السلبية)، ونشرت جامعة بوسطن بحث جديد وهو أن الإنسان أثناء النوم ليلاً سيحدث له شيء مذهل داخل عقله سوف تصمت خلاياك العصبية وبعد بضع ثوان سيتدفق الدم من رأسك وبعد ذلك سيتدفق سائل مائي يسمى السائل النخاعي (CSF) ويغسل عبر دماغك بموجات إيقاعية نابضة.

ويقول الباحثين نحن لا نعرف ما هي الروابط السببية لحدوث ذلك وهل هي عمليات ترابطية مرتبطة بأخرى تسببت ذلك أم أن هناك قوة خفية تقودهم جميعًا لهذا العمل.