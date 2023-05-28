طريقة زراعة البطاطس الطبيعية على أسطح المنازل بدون مواد كيماوية

يناشد المهتمين بالزراعة والبيئة ضرورة استغلال أسطح المنازل لزراعة المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل يومي حيث يكون سهل زراعتها وبدون اي مواد كيميائية وينتج عنها توفير المنتج بشكل اساسي في كل منزل ومن ضمن المنتجات التي يتم زراعتها اعلى المنازل بشكل سهل ولا تحتاج الى تربة او مواد كيمائية هي البطاطس حيث يمكن زراعة البطاطس على مدار العام وفي اكياس وفوق السطح او اي مساحة فارغة.

وطريقة زراعة البطاطس في براميل:

-احضار واحد كيلو جرام من البطاطس والتي تنتج 45 كيلو.

-قبل الزراعة بـ 10 ايام نكون قد جهزنا البطاطس بوضعها في مكان دافئ وافر الضوء حتي تبدأ البراعم في النمو.

- نجهز البرميل او الوعاء او الاصيص المخصص للزرعة وبما ان البطاطا تحتاج الي وعاء كبير وصرف جيد يفضل عدد الثقوب فيه من اسفل في القاع وأسفل على الجوانب.

- نضع تربه وكمبوست بمقدار 25 -30 سم ثم نضع الدرنات بمسافة لا تقل عن 20سم ثم نقوم برش بعض الماء لجعل المزيج رطباً

-نغطيها بالمزيد من التربة والكمبوست بسمك 15 -20 سم ونستمر في ري الماء بإستمرار للحفاظ على رطوبة التربة مع الحرص على عدم الإغداق أو سوء التصريف.

-وبعد ان يصل طول النبته 20 سم نضع كمية اخري من الطمي عليها بحيث يكون ثلثي النبته مطمور تحت الطمي.

-يتم تسميد النبات بعد أربعين يوم بسماد عضوي أو بلدي.

-علامة تام النضج هي بداية اصفرار وذبول الأوراق والساق.

-بعد 10 أسابيع، تكون البطاطا جاهزة للجمع. احفر بيديك لمعرفة ما إذا كانت جاهزة وحجمها مناسب وفي حال قررت جمع المحصول اقلب البرميل وابدأ في فرز البطاطا.

-يمكنك أن تحتفظ ببعض البطاطا لاستخدامها في العام المقبل إذا كان الانتاج مرضيا و تأكدت من جودتها.

-بهذه الطريقة يمكنك انتاج حوالي 45 كلغ من البطاطا الخالية من الكيماويات والتي قمت بزراعتها بيديك.

-ازرع كل شهر كيسين او ثلاثة ماتنقطع من بيتك البطاطا.

- الكمبوست هو سماد عضوي او الطمي هي تربة صالحة للزراعة فيها.