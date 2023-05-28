مسؤول أممي: حشد الدعم لمصر التي استقبلت أكبر عددًا من الوافدين من السودان

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، حشد الدعم لمصر التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن، مشيرا إلى أن مصر استقبلت نحو 160 ألف وافد من السودان منهم 153 ألف مواطن سوداني.

وبحسب بيان صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد قال المفوض السامي - الذي يزور مصر حاليا - أنه سيلتقي عددا من المسؤولين في مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأنه سيتوجه إلى منطقة قسطل الحدودية الجنوبية، مؤكدا أن زيارته إلى مصر، تأتي لتسليط الضوء على احتياجات النازحين قسرا إلى مصر بسبب الصراع في السودان.

وقال جراندي، خلال لقائه في مصر مع عدد من اللاجئين السودانيين، إنه على القائدين العسكريين المتقاتلين في السودان يجب أن يستمعا إلى القصص المأساوية التي سمعها من اللاجئين الفارين من العنف المروع.. مضيفا "إذا كان القائدان يهتمان حقا بشعبهما، فسيوقفان الحرب الآن"، مؤكدا أن منظمات الإغاثة تستطيع المساعدة ولكن الحل بيد القائدين.

يُشار إلى أن النزاع الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي، قد أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار سواء داخل السودان أو عبر الحدود بحثا عن الأمان.