كل ما تريد معرفته عن ‏الإنعاش الرئوي للقلب لإنقاذ الحياة

الانعاش الرئوي للقلب من أهم الاشياء في مجال الطب التي تساعد في إنقاذ الأف المرضى يعرف باسم الانقاذ الرئوي CPR للقلب حيث يفيد العديد من الحالات الطارئة، وكل انسان معرض لأن تحدث أمامه حالة توقف قلب لسبب من الأسباب وتعتمد إمكانية انقاذ انسان توقف قلبه على أول شخص شاهد ما حدث، كل دقيقة تمر على المصاب دون اسعاف تقلل من فرص هذا المصاب في النجاة أو البقاء على قيد الحياة.

والإنعاش القلبي الرئوي من أعراضه توقف القلب، وتوقف الرئتين لذلك ينصح الأطباء بأن يلجأ الناس لمعرفة كافية بطريقة انعاش مصاب سواء في منزل او حادث طريق لانه في اغلب الاحيان هذا الانعاش ينقذ حياة عدد كبير من الناس حيث يقول الاطباء ان طريقة إسعاف وانعاش المصاب بتوقف القلب أو الرئتين عملية بسيطة يمكن ان يتعلمها ويقوم بها المواطن العتدي لإنعاش القلب والرئة.

فانعاش الرئة يتم من خلال إيصال الهواء والأكسجين إليها عن طريق التنفس الاصطناعي وانعاش القلب يتم عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب بحيث يتم ضخ الدم على الأجزاء الحيوية من جسم المصاب خصوصاً الدماغ فمن اعراض توقف القلب هو التوقف المفاجئ للقلب عن النبض وتشمل فقدان الوعي وتوقف التنفس والنبض، ومن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التوقف القلبي الرئوي عديدة تتضمن أمراض أو مشاكل قلبية كالنوبة القلبية، مشاكل تنفسية، تسمم، اختناق، غرق.

وينصح الاطباء بأنه قبل البدء بعملية الانعاش القلبي الرئوي لابد من التأكد من عدم وجود نبض عند المصاب وتوقف تنفسه وغيابه عن الوعي وعدم استجابته، وتتلخص خطوات الانعاش القلبي الرئوي التأكد من أنك في وضع آمن اذا اقتربت من المصاب ثم قم بتقييم المريض ومدى استجابته من خلال فحص نبضه وتنفسه عندها التحقق من مجرى التنفس وازالة الانسداد التنفسي للبدء بالانعاش بفتح مجرى تنفسي.

اما الإنعاش داخل المشفى يتم من خلاله تأمين المجرى الهوائي عن طريق التنبيب الرغامي تأمين الهواء عن طريق الأمبو، تحديد سبب توقف القلب اذا كان هناك رجفان بطيني يجرى للمريض صدمة كهربائية، إزالة السبب المؤدي إلى توقف القلب، واستعمال الأدوية ومضادات اضطرابات نظم القلب.