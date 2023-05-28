الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يهزم فولهام ويقتنص المركز الثالث من نيوكاسل

خطف فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز فولهام بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية الشياطين الحمر، كل من جادون سانشو في الدقيقة 39، وبرونو فرنانديز في الدقيقة 55، فيما سجل كيني تيني هدف فولهام في الدقيقة 19.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثالث بعدما تعادل نيوكاسل أمام تشيلسي بهدف لمثله في الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد فولهام عند 52 نقطة في المركز العاشر.

وأحرز هدف نيوكاسل المهاجم أنتوني جوردون في الدقيقة 9 وتعادل تشيلسي بنيران صديقة بعدما سجل كيران تريبير هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني عشر.

