الرئيس العراقي: نتبع الطرق الدبلوماسية مع دول المنبع لتأمين المياه

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة اتباع الطرق الدبلوماسية مع دول المنبع لتأمين حصة عادلة وكافية من المياه لبلاده، بما يلبي حاجة المواطنين والقطاع الزراعي.

جاء ذلك وفق بيان للرئاسة العراقية خلال اجتماع عقده الرئيس عبد اللطيف رشيد مع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، لمناقشة مستجدات الأوضاع بخصوص شح المياه الذي تعاني منه البلاد.

ونوه الرئيس رشيد بالجهود المبذولة لتشريع قانون المجلس الأعلى للمياه الذي تتبناه الرئاسة العراقية، والعمل على مشروع سدود (حصاد المياه) لحفظ المياه وإطلاقها حسب الحاجة إليها. وبدوره، أكد عون أهمية الخطط المرسومة لمعالجة الهدر في المياه ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس عبد اللطيف رشيد، خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن خالد بيتال، أن العراق يعتبر سوقا استثماريا واعدة، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمار ورؤوس الأموال ودعم القطاع الخاص عبر الإجراءات التنفيذية وتوفير القوانين اللازمة والتسهيلات، وكذلك أهمية تعزيز الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.