اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو بحضور المصري محمد شعبان.. صور

أقيم اليوم الأحد في العاصمة الآذرية باكو، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو برئاسة شونج وان تشو وبحضور محمد شعبان عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي وذلك على هامش بطولة العالم للتايكوندو المصنفة G14 المقامة خلال الفترة من 29 مايو حتى 4 يونيو بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة كما تم اتخاذ قرارات هامة على رأسها اختيار مدينة ووشي، الصينية كمضيف لبطولة العالم للتايكواندو لعام 2025 بعد منافسة ثلاث دول آخرى مما يعكس الطلب العالمي على استضافة بطولات التايكوندو الكبرى.

وتم انتخاب ووكسي بأغلبية 14 صوتًا من أصل 26 صوتًا ، متغلبًا على صوفيا (بلغاريا) ؛ وزغرب (كرواتيا)؛ وشارلوت (الولايات المتحدة الأمريكية).

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الصين بطولة العالم بعد استضافة بكين في عام 2007، كما استضافت هونغ كونغ الصينية الحدث في عام 1997.

وخلال الاجتماع ايضًا تم اختيار إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة لاستضافة بطولة العالم للتايكواندو كاديت 2025 حيث كانت المرشح الوحيد لهذا الحدث.

كما وافق المجلس على طلب ناميبيا لتأسيس جمعية وطنية عضو لتصبح الدولة الأفريقية رقم 213 في الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونج وون تشو: ”تهانينا لوشي والفجيرة على نجاحهما في الفوز باستضافة بطولة العالم للتايكواندو 2025 وبطولة كاديت على التوالي. أصبحت مركزًا للتايكواندو باعتبارها موطنًا لسلسلة ، وتعمل الفجيرة على زيادة خبرتها مع المزيد والمزيد من بطولات التايكواندو، ليس لدينا شك في أنهم سيستضيفون أحداثًا ممتازة في عام 2025. كما نهنئ مقدمي العروض الآخرين الذين قدموا عروضًا ممتازة وأظهروا قوة التايكوندو في جميع أنحاء العالم ”.