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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"بصائر".. مشروع تخرج طلاب إعلام الأزهر

بصائر
بصائر
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فى ظل انتشار الأفكار الهدامة والعادات السيئة القادمة من الغرب إلى مجتمعنا، جاءت فكر مشروع تخرج لمجموعة طلاب من قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وهى إنشاء موقع ديني يحارب هذه الأفكار والعادات، وهو موقع “بصائر”.

يسعى موقع" بصائر"، لمحاربة الإلحاد بكل أنواعه ومنعه من الانتشار بين أفراد مجتمعنا ويبين لهم مدى خطورة الملحد على المجتمع ومدى عقابه وجزائه عند الله سبحانه وتعالى ، ويسعى أيضا لمحاربه القضايا السيئة الأخرى مثل قضايا التحرش وقضايا الشذوذ الجنسي وقضايا العنف وغيرهم.

كما يسعى موقع “بصائر”،  إلى تبصير الناس وتعليمهم أمور دينهم وحثهم على إتباع الأخلاق الحسنة التى أمرنا بها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويقوم الموقع بنشر فتاوى علماء الأزهر فى شتى القضايا التى تواجه مجتمعنا.

ويشرف على المشروع الدكتور رامى دويدار، ونفذه تسعة طلاب وهم أحمد حسن ، طه بدران ، حسن ربيع ، أحمد عبد المنعم ، خالد فتحى ، درويش عبد الله ، علاء صلاح ، إسلام خالد ، احمد الجنايني.

إعلام الأزهر جامعة الأزهر بصائر مشروع تخرج اعلام الازهر