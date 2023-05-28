زيلينسكي يشكر قوات الدفاع الجوي الأوكرانية على إنقاذ الأرواح

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية على عملها الفعال، مشيرًا إلى أن "كل هدف للعدو يُسقط في السماء يعني إنقاذ الأرواح".

جاء ذلك في بيان نشره زيلينسكي اليوم الأحد عبر منصة "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "قوات الدفاع الجوي الأوكرانية. أنتم تسمعون إنذار الغارة الجوية بشكل مختلف عن معظم الناس. وتسعون إلى تدمير صواريخ العدو وطائراته ومروحياته وطائراته بدون طيار. في كل مرة تسقطون فيها طائرات بدون طيار وصواريخ العدو، يتم إنقاذ الأرواح".

كما شكر زيلينسكي رجال الإنقاذ الأوكرانيين المشاركين في إزالة آثار "ضربات العدو"، قائلا: "إنكم تبذلون قصارى جهدكم لإنقاذ الآخرين".