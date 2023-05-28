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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث|العثور على مصنع لإنتاج مخدر البودر.. وانقضاء الدعوى ضد الفنان أحمد عز

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، ضبط المتهم بالنصب على شاب من ذوي الهمم بحدائق القبة، والقبض على المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر، ومصرع شاب بجرعة زائدة من المخدرات ببولاق الدكرور .. وإليكم التفاصيل.


حبس المتهم بالنصب على شاب من ذوي الهمم بحدائق القبة

https://www.albawabhnews.com/4812923

 

القبض على المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر
https://www.albawabhnews.com/category/3


بعد خروجه من المصحة.. مصرع شاب بجرعة زائدة من المخدرات ببولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4812912


حبس مسجل خطر لإدارته مصنعا لإنتاج مخدر البودر في التجمع الخامس

https://www.albawabhnews.com/4812746


إلغاء حكم حبس المراهق المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي

https://www.albawabhnews.com/4812712


لسداده متجمد نفقة.. انقضاء الدعوى ضد الفنان أحمد عز
https://www.albawabhnews.com/4812688


العثور على مصنع لإنتاج مخدر البودر|  داخل شقة مستأجرة بمنطقة التجمع الخامس
https://www.albawabhnews.com/4812528

الإعلامية رضوى العوضي ألف الفن القبض على القض القراء بمنطقة التجمع الخامس