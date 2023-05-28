نشرة الحوادث|العثور على مصنع لإنتاج مخدر البودر.. وانقضاء الدعوى ضد الفنان أحمد عز

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، ضبط المتهم بالنصب على شاب من ذوي الهمم بحدائق القبة، والقبض على المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر، ومصرع شاب بجرعة زائدة من المخدرات ببولاق الدكرور .. وإليكم التفاصيل.



حبس المتهم بالنصب على شاب من ذوي الهمم بحدائق القبة

https://www.albawabhnews.com/4812923

القبض على المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر

https://www.albawabhnews.com/category/3



بعد خروجه من المصحة.. مصرع شاب بجرعة زائدة من المخدرات ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4812912



حبس مسجل خطر لإدارته مصنعا لإنتاج مخدر البودر في التجمع الخامس

https://www.albawabhnews.com/4812746



إلغاء حكم حبس المراهق المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي

https://www.albawabhnews.com/4812712



لسداده متجمد نفقة.. انقضاء الدعوى ضد الفنان أحمد عز

https://www.albawabhnews.com/4812688



العثور على مصنع لإنتاج مخدر البودر| داخل شقة مستأجرة بمنطقة التجمع الخامس

https://www.albawabhnews.com/4812528