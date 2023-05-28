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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشناوي وعلي لطفي يواصلان التأهيل في تدريبات الأهلي

الشناوي وعلي لطفي
الشناوي وعلي لطفي يواصلان التأهيل
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وواصل ثنائي حراسة المرمى بالنادي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي. 

وقام الثنائي بالجري حول الملعب على هامش المران المسائي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة. 

ويغيب الشناوي عن الأهلي بسبب الإصابة في السمانة بينما يعاني على لطفي حارس الأهلي من إصابة في العضلة الأمامية. 

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.

إصابة محمد الشناوى إصابة على لطفي الأهلي سيراميكا كليوباترا