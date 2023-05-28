ليفربول ينهي الموسم بالتعادل مع متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون، بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت ماري، ، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية ليفربول كل من دييجو جوتا "هدفين" في الدقيقتين 10 و73، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 15 وكودي جاكبو في الدقيقة 72 وشهدت المباراة صناعة الدولي المصري محمد صلاح هدف جوتا الثاني والرابع للفريق.

وسجل رباعية ساوثهامبتون كل من جيمس وارد براوس في الدقيقة 19 وكمال الدين سليمانا "هدفين" في الدقيقتين 28 و48، وأدم أرمسترونج في الدقيقة 64.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 25 في المركز العشرين (الأخير) ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.