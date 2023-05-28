رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يتفقد جامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى وذلك فى اطار زيارته التفقدية لفرع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالمنصورة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور من جامعة المنصورة كل من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد العجمى عميد كلية التربية ، الدكتورة سحر توفيق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ، الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، الدكتورة نسرين شلبى مدير مركز ضمان جودة التعليم والإعتماد بالجامعة، الدكتور أمير شعلان نائب مدير المركز للقطاع الطبى والهندسى، الدكتورة فاطمة الزهراء نائب مدير المركز لقطاع العلوم الانسانية.

ورحب الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بزيارة الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد والتى تعد الزيارة الأولى لجامعة مصرية بعد تولي سيادته منصب رئيس الهيئة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون مع الهيئة فى ترسيخ ثقافة الإعتماد المؤسسي والبرامجى والذى يظل واجبًا وطنيًا يتفق وحرص القيادة السياسية في مصر على الإرتقاء بجودة التعليم، ووضع مؤسسات التعليم في مصر على خارطة المنافسة الإقليمة والدولية.

وقد طرح رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية الإعتماد الدولى للبرامج التعليمية بجامعة المنصورة خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل جامعة المنصورة فى مصاف الجامعات العالمية، وقد لاقى ذلك استحسان لدى الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة مؤكدًا على دعم الهيئة لهذا الاتجاه وأن الهيئة سوف تقوم بتحديد الجهات المعنية بذلك، وتوفير الدورات التدريبية الداعمة للإعتماد الدولى.

وقد قام الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بتسليم شهادة إعتماد جامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة.

ومن جانبه هنأ الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة جامعة المنصورة وادارتها ومنسوبيها على اعتمادها كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة ، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة بها نشاط تعليمى وبحثى متميز، كما أشاد بالجهود المبذولة من عمداء الكليات للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها فى كافة المجالات والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر لجامعة المنصورة وفي مكانة متقدمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق رؤيتها ورسالتها.

وقد قام رئيس الهيئة بعقد جلسة حوارية مع عمداء الكليات المعتمدة وتم خلالها مناقشة أهم متطلبات الكليات من الهيئة فى الفترة القادمة وتم عرض فيديو عن تاريخ جامعة المنصورة موضحا نشأتها ومقوماتها التعليمية والبحثية كما قامت الدكتورة نسرين شلبى مدير مركز ضمان الجودة بعرض توضيحى عن منظومة الجودة بجامعة المنصورة وتم عرض احصائيات مختلفة عن الكليات والبرامج التعليمية.

كما تفقد كلية الهندسة وخلال الزيارة أثنى على جهود إدارتها المتميزة وتميزها وتصدرها المركز الأول فى التميز الحكومى فى فئة الكليات من بين 540 كلية على مستوى الجمهورية بالإضافة الى اعتماد 11 برنامج تعليمى ووجود العديد من المعامل المعتمدة من هيئة الايجاك .

وفى ختام الزيارة قام الدكتور علاء عشماوى بتفقد فرع الهيئة بالجامعة والذى أشاد بموقعه المتميز وجهوده البناءة فى نشر ثقافة الجودة من خلال الدورات التدريبية التى يقدمها.

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