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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الاثنين على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 27 للدوري الممتاز. 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، فيما أدى الحراس تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وبدأ حمدي فتحي برنامجه التأهيلي المصغر بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وقام بالجري حول الملعب على هامش المران وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.

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