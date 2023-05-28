مقرر «لجنة المحليات»: الدستور المصري يمنح الحق للمجلس المحلي أن تكون له موازنة مستقلة

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن المجالس المحلية عنصر من عناصر محور الإدارة المحلية، وهناك عناصر أخرى مثل الإدارة المحلية والتمويل المحلي والعلاقات بين الإدارات المحلية وبعضها، وهذه القضايا ستناقش تباعا في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة إكسترا نيوز"، أن هناك آراء متنوعة حول النظام الانتخابي الخاص بالمحليات، وانحصر الخلاف بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية، وهناك جلسات مصغرة للنقاش بين ممثلي الآراء المختلفة.

ولفت إلى أن المادة 182 من الدستور المصري يمنح الحق للمجلس المحلي أن تكون له موازنة مستقلة، بينما في السابق كانت الاعتمادات المالية للمجالس المحلية تدرج ضمن موازنة المحافظة، موضحا أن المجالس المحلية ليست جديدة على مصر، لكن توقفت الفترة الماضية بسبب بعض التخوفات من وجود المجالس المحلية، لكن ما دامت الحكومة المركزية قوية فلا يوجد تخوف من المجالس المحلية.