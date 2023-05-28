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الأحد 28 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال يعرض على مجلس الأمن طلب رفع حظر الأسلحة المفروض نوفمبر القادم

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، حسين معلم
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قال مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسين معلم، اليوم الأحد، إن بلاده ستعرض على مجلس الأمن الدولي طلب رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، فى شهر نوفمبر القادم.

وأضاف حسين- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- أنه في حالة رفع حظر السلاح على بلاده فإنها ستستطيع شراء أسلحة جديدة تسهم فى حماية أمنها القومى، مؤكدا تحقيق تقدم كبير فى محاربة ميليشيات الشباب الإرهابية خلال الأشهر الماضية.

وأشار حسين إلى أن القوانين المختصة بمحاربة الإرهاب سهّلت هزيمة المتمردين الذين فقدوا السيطرة على معظم المناطق.

 

الصومال حسين معلم الارهاب