بالفيديو.. الفيشاوي يشارك جمهوره أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي

نشر الفنان أحمد الفيشاوى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، فيديو له مع والدته الفنانة سمية الألفى بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وظهر الفيشاوى من خلال الفيديو وهو يتغزل فى والدته بعبارات "بحبك يا ماما، بحبك يا ماما" حتى ردت عليه والدته "تانى وانا كمان بحبك" .

https://www.instagram.com/reel/Csyg32foUZK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وتابع الفيشاوى "ماشاء الله زى القمر يا ماما ، ده احلى يوم فى حياتى عشان أنا معاكى، ألذ واحده فى العالم" .

قدمت الفنانة القديرة سميه الألفى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل"الراية البيضاء" ، "ليالى الحلمية" ، "المزاد" ، "الوديعه" ، "رحلة المليون"، والأفلام "وكالة البلح" ، "الطوفان" ، "مشوار عمر" .

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "رهبة"، بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمد القس، سما إبراهيم والإخراج رضا عبدالرازق.