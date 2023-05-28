محمد فايز فرحات يكشف كيف تُرفع التوصيات إلى الرئيس السيسي؟

قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك مراحل تمر بها عملية رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية في توصيات محددة، بداية من النقاش مرورًا بورش العمل والصياغات، ثم بلورة الأفكار والحلول والتوصيات النهائية، ويقوم على ذلك المُقرِّرون والمقررون المساعدون في كل لجنة والمقرر العام للمحور وأعضاء من مجلس الأمناء.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة إكسترا نيوز"، أن كل محور من المحاور مازال به قضايا مفتوحة مطروحة للنقاش، وهناك قضايا مازالت تحتاج للاستماع من بعض الأطراف، وبالتالي لا يمكن رفع توصيات نهائية قبل استيفاء القضايا حقها في المناقشة.

ولفت إلى أنه بعد ما لمسه الجميع من حالة خلقها الحوار الوطني سواء داخل اللجان أو داخل المجتمع كله، بدأ مجلس الأمناء يفكر في كيفية الحفاظ على حالة الزخم التي واكبت انطلاق الجلسات، واتفق المجلس على الحفاظ على نفس ترتيب المحاور في جدول الجلسات، وترتيب القضايا في الأسابيع المقبلة.