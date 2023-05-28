الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يهرب من مقصلة الهبوط بفوز صعب على بورنموث

نجح فريق إيفرتون في الهروب من خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى، بالفوز على نظيره بورنموث بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، تمكن عبدالله دوكوري لاعب إيفرتون من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز، رفع إيفرتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر فيما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تأكد هبوط فرق ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خطف أستون فيلا مقعد دوري المؤتمر الأوروبي بعدما حل في المركز السابع برصيد 61 نقطة بعد الفوز على برايتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب فيلا بارك.

وأحرز ثنائية أستون فيلا كل من دوجلاس لويز في الدقيقة 8 وأولي واتكينز في الدقيقة 26 فيما سجل دينيز أونداف هدف برايتون في الدقيقة 38، ليتجمد رصيد برايتون عند 62 نقطة في المركز السادس ويتأهل إلى الدوري الأوروبي.

