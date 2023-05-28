أستون فيلا يهزم برايتون ويخطف مقعد دوري المؤتمر الأوروبي

حقق أستون فيلا فوزا غاليا على نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية أستون فيلا كل من دوجلاس لويز في الدقيقة 8 وأولي واتكينز في الدقيقة 26 فيما سجل دينيز أونداف هدف برايتون في الدقيقة 38.

وبهذه النتيجة، خطف أستون فيلا مقعد دوري المؤتمر الأوروبي بعدما حل في المركز السابع برصيد 61 نقطة فيما تجمد رصيد برايتون عند 62 نقطة في المركز السادس ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.

