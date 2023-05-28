تقارير: بوتشيتينو مدرب تشيلسي الموسم المقبل

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، سيكون المدير الفني لنادي تشيلسي الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى بوتشيتينو سيحل محل فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت للفريق، بعقد يمتد حتى 2026.

وأوضحت التقارير أن الإعلان الرسمي عن تعيين بوتشيتينو سيتم خلال اليومين المقبلين، وهو يعد رابع مدرب للبلوز في موسم واحد حيث بدأ الموسم بقيادة توماس توخيل قبل أن تتم إقالته، ليتعاقد مع جراهام بوتر المدير الفني الأسبق لفريق برايتون، قبل أن تتم إقالته ويتم تعيين فرانك لامبارد مديرا فنيا مؤقتا لنهاية الموسم.

ورحل المدرب الأرجنتيني عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الماضي وهو بدون عمل منذ عام تقريبا.