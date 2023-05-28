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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إعادة فتح مزلقان السكك الحديدية بكفر ديما بالغربية

فتح مزلقان كفرديما
فتح مزلقان كفرديما
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نجح مهندسو وفنيو هيئة السكة الحديد بوسط الدلتا ومحطة طنطا في إعادة فتح مزلقان كفرديما المؤدي للطريق الزراعي السريع بين مدينتي طنطا وكفرالزيات وتشغيل اتجاه يسمح بمرور وخروج السيارات للطريق المؤدي للقرية والقرى المجاورة لها.
يأتي ذلك استجابة للآلاف من الأهالي والمواطنين بقرى كفرديما و ادشاي وقصر بغداد والطالبية وشبراريس وكفراخشا وكفر الأشقر وابوالغر الذين طالبوا بإعادة فتحه وعدم غلقه خاصة مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وأكد عصام عمارة عضو مجلس محلي مركز كفرالزيات سابقا أن  أهالي عشرة قرى قد وجهوا الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهيئة السكة الحديد لاستجابتهم و تكليف لجنة فنية ضمت عدد من مهندسي السكة الحديد بوسط الدلتا لانهاء الأعمال اليوم بإحدى الاتجاهات بمزلقان كفرديما التي استمرت في العمل طوال اليوم  حتى تم اعادة فتح المزلقان مرة أخرى  أمام حركة مرور السيارات.

جدير بالذكر ان  قرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية قد شهدت امس السبت قيام أجهزة السكة الحديد بوسط الدلتا بمدينة طنطا بإغلاق مزلقان السكة الحديد بقرية كفرديما الواقع على شريط السكة الحديد الرئيسي القاهرة الإسكندرية أمام حركة السيارات للقيام ببعض أعمال الصيانة والإصلاح به.

وأدى  ذلك إلى قيام الآلاف من أهالي عشرة قرى الي  جانب طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة الي استخدام طرق  بديلة دائرية كي يتمكنوا من الوصول إلى مدينتي طنطا وكفرالزيات على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية

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طارق رحمي محافظ الغربية محافظة الغربية محطة طنطا مدينة طنطا